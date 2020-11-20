В Украине до конца года от COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек даже при условии соблюдения карантина выходного дня.

Об этом говорится в презентации моделирования Киевской школы экономики «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19».

Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики, руководитель ключевых проектов, говорит, что были рассмотрены три сценария действия карантина выходного дня.

«зеленый» – 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины. Он самый оптимистичный, однако, по мнению экспертов, маловероятнен в нынешних условиях;

«желтый» – 26 тысяч смертей, возможны при условии, что карантин выходного дня сработает;

«черный» – 33 тысячи смертей от COVID – отыгрывается, если существующий карантин не сработает. Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года.

«Мы рекомендуем расширить ограничения, которые действуют в настоящее время как «карантин выходного дня», на будни и выходные дни. Только это позволит взять под контроль распространение коронавируса. Ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан. Решение о выходе из карантина должно приниматься по каждой области отдельно по индикаторам, но не ранее, чем через 1 месяц после введения национального карантина. После выхода региона из карантина на его территории применяется модель адаптивного карантина, действовавшей в стране с 01 по 12 августа 2020 года», — дают свои рекомендации специалисты.