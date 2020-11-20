Доллар может потерять до 20% своей стоимости в 2021 году. Причиной может стать появление вакцины от COVID-19 и восстановление мировой экономики.

Подробности описаны в статье Financial Times.

Так, по прогнозам аналитиков Wall Street, с появлением вакцины от коронавируса и из-за роста уверенности в мировой экономики, доллар может подешеветь. Банки, которые уже негативные прогнозы относительно стоимости доллара в будущем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний.

Уточняется, что доллар пользуется высоким спросом во времена кризиса как «гарант безопасности», так происходило во время первых вспышек коронавируса. Но восстановление экономики и уверенности на рынках дает возможность начать прибегать к более рискованным шагам.

Исходя из этого, прогнозы банков показывают падение доллара до 20% в следующем году. Аналитики сравнивают ожидаемую ситуацию с происходящим в середине 2000-х, когда доллар достиг падения в 33% в течение нескольких лет. В то же время, спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, потому что инвесторы шли за низкими процентными ставками. Тенденцию остановил мировой кризис в 2008 году.

В Morgan Stanley, американском инвестиционном банке, ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По расчетам аналитика компании, евро будет стоить 1,25 доллара в конце 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, у МВФ появился ряд вопросов к антикоррупционной реформе в Украине, которые ставят под угрозу получение очередного транша.

А также, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в III квартале 2020 года продолжает свое падение. При этом, темпы падения украинской экономики немного замедлились.