Полный локдаун в Украине намерены ввести сроком на 3-4 недели в период новогодне-рождественских праздников, для избежания полного коллапса медицинской системы и ради спасения человеческих жизней.

При этом, локдаун могут ввести и раньше, если официальная статистика по заболевшим приблизится к критической отметке – 20-22 тыс. в сутки, передает Обозреватель.

«Локдаун в Украине будет введен, эта идея поддержана всем правительством. Единственное, что сейчас обсуждается – это дата, когда его вводить. Есть два варианта: либо с 20-25 декабря и до второй половины января – Старого нового года. Или еще раньше, если мы перейдем порог в 20-22 тысячи больных в сутки. Елки, корпоративы, ярмарки – все будет закрыто. Цель – минимизировать контакты между людьми в период праздников», – сообщает источник в правительстве.

При этом, правительство не советовалось с Верховной радой и не обсуждало вариантов карантина в Украине для сдерживания пандемии, рассказала депутат от партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смоглюк.

«Полный локдаун – закономерно в условиях отсутствия тотального контроля и понятно, что ничего другого власть предложить не может. Среди моих знакомых каждый второй заразился. Легко заболеть в общественном транспорте. Других мер не предвижу. Но с нами никто не обсудил никаких вариантов, никто не советовался. Рада тоже находится на карантине», – подчеркнула нардеп.

Как мы уже рассказывали ранее, Европа может избежать локдауна, если большинство ее жителей будут соблюдать масочный режим.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественном месте.