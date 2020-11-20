21 ноября в Православной Церкви отмечают Собор Архистратига Михаила — его уважают не только как главного небесного воеводу, но и как покровителя «воинственной Церкви».

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, празднование Собора Архистратига Михаила было установлено в начале IV века на поместном Лаодикийском соборе за несколько лет до первого Вселенского Собора. 35-м правилом Лаодикийского Собор осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание.

Согласно православному вероучению существует девять ангельских чинов, начиная от серафимов и херувимиф, заканчивая архангелами и ангелами. Над ними всеми стоит архангел Михаил.

Михайлов день

Во многих Михаил ассоциируется со Страшным судом, и не зря, ведь он должен известить о наступлении этого дня и выполнить роль грозного судьи. Дату празднования — 21 ноября выбрали не случайно. По юлианскому календарю этом 8 ноября, как известно, «восьмой день», это день Страшного суда.

Воины считают Михаила своим покровителем, в то время как обычные люди молятся архистратига о защите от бед и врагов.

Ранее Михайлов день отмечали с размахом, пировали в течение недели. До конца ноября заканчивался сбор урожая, все погреба были заполнены съестными припасами. Более того, через неделю после Михайлова дня начинался Рождественский пост.

Чего нельзя делать на Михайлов день

Выполнять серьезную работу: резать ножом, шить. Принято отказываться от любой работы по дому. Нельзя ругаться. Важно никому не отказывать в помощи. Принято было париться в бане — отгонять от себя болезни.

Погода на Михайлов день

О снежную зиму свидетельствовал утренний иней 21 ноября, о предстоящих сильные морозы — ясный день, о теплой зимы — много желудей на дубах, оттепель предвещал утренний туман.

Архистратиг Михаил считается покровителем Киева

Поэтому ему изобразили на гербе украинской столицы (Киевского воеводства) еще в 16 веке. Напомним, имя Михаил получил при крещении внук Ярослава Мудрого-Святополк, который заложил Михайловский собор в Киеве. А основания Михайловского монастыря приписывают первому киевскому митрополиту — Михаилу.