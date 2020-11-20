В Украине могут развернуть госпитали для пациентов с COVID-19 на базе санаториев. Данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.

Такое заявление сделал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, местная власть должна сконцентрироваться на санаториях в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечение пациентов с COVID-19.

«В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый — это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонты в санаториях и дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле», — отметил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что ОГА поручили сначала сконцентрироваться на больницах.

«А если их не хватает — на санаториях. Если нет санаториев, — тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц», — резюмировал политик.

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