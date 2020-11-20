Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №27.
Должность: Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.
Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби
Родилась 13 мая 1978 г. Варва Черниговской области. Муж — Дмитрий Мельник.
В семье двое детей: дочь Иванна и сын Матвей.Образование
- В 1993 г. окончила 9 классов киевской средней школы №264,
- В 1995 г. — украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.
- 1995-2000 гг. — Институт международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко, квалификации «магистр международных отношений» и «переводчик немецкого языка».
- 2000-2004 гг. — аспирантура Института международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко, кафедра международных отношений и внешней политики.
- 2001-2004 гг. — последипломное образование в Европейском университете Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия), диплом магистра европейской политики по специальности «Культурология». Стажировалась в Посольстве Украины в ФРГ (2002 г.) И в Бундестаге (2003-2004 гг).
- В 2004 г. защитила диссертацию, получила степень кандидата политических наук по специальности «Политические проблемы международных систем и глобального развития».
Трудовая деятельность
- 2000-2002 гг. — менеджер в ООО «Северная Инвестиционная Группа».
- 2005-2015 гг. — помощник-консультант Виталия Кличко с политических и социальных вопросов, президент благотворительной организации «Фонд братьев Кличко».
- 2013-2014 гг. — помощник народного депутата Виталия Кличко в Верховной Раде Украины.
- С 1 сентября 2014 г — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам.
- С октября 2017 г находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Общественная деятельность
- 2008-2014 гг. — депутат Киевского городского совета VI созыва от «Блока Виталия Кличко», секретарь постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта.
- С 2010 г. — член партии «УДАР Виталия Кличко», секретарь фракции в Киевсовете.
- 2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва от партии «УДАР Виталия Кличко», секретарь постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.
- С марта 2017 г — куратор реализации электронных петиций в сфере запрета уничтожения исторических памятников в Киеве.
Компромат
Согласно результатам «Рейтинга взаимодействия депутатов с избирателями», который составила фракция «Солидарность», Анна Старостенко находится в аутсайдерах.
Анна Старостенко мешала вернуть в коммунальную собственность детский сад на ул. Пушкинской и отстаивала интересы застройщика.
Анну Старостенко называли причастной к уничтожению столичного Театра пластической драмы (пантомимы) на Печерске.ДекларацияВ 2018 году, согласно декларации, накопления у Анны Старостенко отсутствуют. Общий доход составил 631 тыс грн (21 тыс грн — зарплата, 10 тыс грн — социальная материальная помощь, и 600 тыс грн были взяты в долг).
Из недвижимого имущества Анне Старостенко принадлежит квартира в Киеве, у нее есть автомобиль Volvo XC60.Ссылки
Общественная приемная: пр-т. Маяковского, 26 (063) 725-84-71
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/starostenko
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/starostenkodesnanka/Отчет депутата за 2018 год.