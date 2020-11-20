Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №27.

Должность: Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родилась 13 мая 1978 г. Варва Черниговской области. Муж — Дмитрий Мельник.

В семье двое детей: дочь Иванна и сын Матвей.Образование

В 1993 г. окончила 9 классов киевской средней школы №264,

В 1995 г. — украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

1995-2000 гг. — Институт международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко, квалификации «магистр международных отношений» и «переводчик немецкого языка».

2000-2004 гг. — аспирантура Института международных отношений КНУ им. Т. Г. Шевченко, кафедра международных отношений и внешней политики.

2001-2004 гг. — последипломное образование в Европейском университете Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия), диплом магистра европейской политики по специальности «Культурология». Стажировалась в Посольстве Украины в ФРГ (2002 г.) И в Бундестаге (2003-2004 гг).

В 2004 г. защитила диссертацию, получила степень кандидата политических наук по специальности «Политические проблемы международных систем и глобального развития».

Трудовая деятельность

2000-2002 гг. — менеджер в ООО «Северная Инвестиционная Группа».

2005-2015 гг. — помощник-консультант Виталия Кличко с политических и социальных вопросов, президент благотворительной организации «Фонд братьев Кличко».

2013-2014 гг. — помощник народного депутата Виталия Кличко в Верховной Раде Украины.

С 1 сентября 2014 г — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам.

С октября 2017 г находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Общественная деятельность

2008-2014 гг. — депутат Киевского городского совета VI созыва от «Блока Виталия Кличко», секретарь постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта.

С 2010 г. — член партии «УДАР Виталия Кличко», секретарь фракции в Киевсовете.

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва от партии «УДАР Виталия Кличко», секретарь постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

С марта 2017 г — куратор реализации электронных петиций в сфере запрета уничтожения исторических памятников в Киеве.

Компромат

Согласно результатам «Рейтинга взаимодействия депутатов с избирателями», который составила фракция «Солидарность», Анна Старостенко находится в аутсайдерах.

Анна Старостенко мешала вернуть в коммунальную собственность детский сад на ул. Пушкинской и отстаивала интересы застройщика.

Анну Старостенко называли причастной к уничтожению столичного Театра пластической драмы (пантомимы) на Печерске.ДекларацияВ 2018 году, согласно декларации, накопления у Анны Старостенко отсутствуют. Общий доход составил 631 тыс грн (21 тыс грн — зарплата, 10 тыс грн — социальная материальная помощь, и 600 тыс грн были взяты в долг).

Из недвижимого имущества Анне Старостенко принадлежит квартира в Киеве, у нее есть автомобиль Volvo XC60.Ссылки

Общественная приемная: пр-т. Маяковского, 26 (063) 725-84-71

Электронная почта: [email protected]

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