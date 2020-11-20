В Турции власти страны ввели комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом, иностранным гражданам его разрешили не соблюдать.

Подробности сообщила пресс-служба Министерство внутренних дел Турции.

Туристам разрешили свободно передвигаться по стране на арендованных машинах при наличии документов о бронировании отеля.

Рестораны и кафе на территории гостиниц продолжат работу в обычном режиме. Аналогичные правила на работу предприятий общепита установят и в аэропортах.

Комендантский час начнет действовать в Турции с 21 ноября. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

Как мы уже рассказывали ранее, в Китае почти миллион человек получили прививки экспериментальной вакциной от COVID-19 производства национальной фармацевтической группы Sinopharm.

А также ученые выяснили, что чай на основе шалфея и периллы может подавлять активность развития коронавирусной инфекции COVID-19.