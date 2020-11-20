Чай на основе шалфея и периллы может подавлять активность развития коронавирусной инфекции COVID-19.

К такому выводу пришли немецкие ученые, указано в статье на портале biorxiv.

Так, группа экспертов из Института вирусологии Университетской клиники Эссена инкубировала инфицированные COVID-19 клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра.

Сначала они доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды в 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.

В ходе исследования удалось установить, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея достаточно, чтобы подавить воспроизводство COVID-19. Результат наблюдался уже после 30 минут обработки клеток.

При этом лечебный эффект достигался не за счет общего противовирусного эффекта, поскольку эти же напитки не оказали действия на вирус простого герпеса.

Вирусологи пришли к выводу, что такие чаи предположительно можно применять для профилактики коронавирусной инфекции, однако эту информацию еще предстоит оценить другим специалистам.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине до конца года от COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек даже при условии соблюдения карантина выходного дня.

Тем временем, смертность в Украине в сентябре 2020 года оказалась выше на 15,4% чем за аналогичный период годом ранее.