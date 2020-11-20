В конце ноября украинцы на себе ощутят действие магнитной бури.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 24 и 25 ноября ожидается возбужденная магнитосфера.

Как известно, Солнце как источник энергии оказывает на человеческий организм огромное влияние — Солнечный ветер способен создавать на Земле магнитную нестабильность, которая вызывает изменения вязкости крови. От влияния магнитных бурь страдают люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, а также различные психические заболевания. Кроме этого, часто под воздействие магнитных бурь попадают лица, страдающие хроническими заболеваниями (особенно, если они связаны с дыхательной системой или опорно-двигательным аппаратом).