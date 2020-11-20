Мир не может справиться с пандемией COVID-19, а в Африке в Сенегале более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью.

Как сообщает Dacar Actu, источник болезни, вероятно, находится в открытом море, поскольку заболели только рыбаки, которые выходили на промысел между городами Рюфиск и Мбур (недалеко от Дакара — столицы).

У больных наблюдаются высыпания на коже по всему телу в виде струпьев. Также среди симптомов – раздражение глаз и опухание губ.

«Мы предупредили, но реакции властей не последовало. Ситуация очень серьезная. По нашим данным, именно вода в открытом море является источником этой загадочной болезни», – заявил один из рыбаков.

Всех зараженных пока размещают на территории стадиона в Рюфиске.

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Тем временем в Украине растет суточная заболеваемость COVID-19 — накануне впервые было зафиксировано 14 575 новых случаев. Заболели в том числе 549 детей и 613 медработников.

В ВОЗ подсчитали, что в Европе каждые 17 секунд от коронавирусной инфекции (COVID-19) умирает один человек.