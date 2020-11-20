COVID-19 достаточно серьезное заболевание, которое оставляет за собой не только «видимые» осложнения, как одышка к примеру, так и «невидимые»: проблемы с психикой или так называемый постковидный синдром — проблемы с памятью, апатия, депрессия и суицидальные мысли. Только в Киеве череда самоубийств из-за коронавируса пополнилась новым пациентом.

«Страна» со ссылкой на свои источники пишет, что трагедия произошла в больнице №12, где повесилась 78-летняя женщина с COVID-19.

В четверг, 19 ноября, медики обнаружили на пятом этаже медучреждения, где лечатся больные с подтвержденным диагнозом коронавирус, тело 78-летней пациентки в петле. Помочь ей уже было невозможно.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция начала расследование по ст.115 УК Украины — «Умышленное убийство». В настоящее время правоохранители опрашивают персонал, но из-за специфики инфекционного отделения, а также риска заболеть COVID-19, проведение следственных действий крайне затруднительно.

На данный момент известно, что предпосылок о наличии криминала в случившемся нет. Потому основной версией рассматривается самоубийство, вероятно из-за болезни.

Женщина с подозрением на COVID-19 совершила самоубийство, выпрыгнув из окна в терапевтическом отделении городской больницы в Запорожье.

Главный врач медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий говорит, что Украина только разгоняется по суточной заболеваемости COVID-19, но уже сейчас официальную статистику Министерства здравоохранения можно умножать на 5.