В немецком городе Эссен задержан врач университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.

Подробности сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов. Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября.

Полиция подозревает, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к немедленной смерти.

В результате действий врача умерли двое мужчин 47 и 50 лет. Они умерли 13 и 17 ноября. Пациенты проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов «в очень критическом состоянии».

Местная полиция уже создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Врач работал в учреждении с февраля 2020 года.

Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить «страдания пациента и его родных».

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