Фармацевтическая компания Janssen, которая принадлежит Johnson & Johnson, озвучила стоимость вакцины от COVID-19.

Компания рассчитывает, что ее вакцина от коронавируса будет готова в 2021 году, и стоить при этом менее 10 долларов.

Заместитель председателя исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что вакцина от COVID-19 будет доступна в течение следующих 6-ти месяцев.

Ранее в Испании разрешили проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины Johnson & Johnson. Также ожидается, что испытания препарата будут проведены еще в восьми странах.

Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцина от коронавируса SARS-Cov-2 в Украине будет стоить 14 долларов (две дозы, т.е. весь курс вакцинации).

Американская фармкомпания Pfizer завила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 выросла сразу на пять процентов и достигла отметки в 95%.

Вслед за Pfizer и BioNTech об эффективности своей вакцины от COVID-19 заявила американская компания Moderna. По ее информации, новая вакцина эффективна на 95%.