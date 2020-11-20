В Украину пришел атмосферный фронт, который обусловит дожди, снег, туманы и сильное похолодание. К примеру, сегодня в Луганской области утром температура воздуха местами опустилась до 17,5 градусов мороза.

Об этом у себя в Facebook пишет синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сегодня на востоке будет холоднее всего, а на юг фронт не должен дойти. В Киеве сегодня ожидается дождь, с переходом в мокрый снег.

Она также добавляет, что нестабильное атмосферное давление, влажность, серость и холод могут повлиять самочувствие.

Напомним, по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 24 и 25 ноября ожидается возбужденная магнитосфера.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказывал, какая погода будет в Украине до конца ноября и в декабре.

Синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.