Захватчик заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси озвучил свои требования к власти.

Видео с заявлением злоумышленника опубликовал телеканал «Рустави 2».

На видео можно увидеть, что мужчина держит в руке предмет, похожий на гранату.

«Первое – пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе – пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры. Неважно, будут они в интернете или где бы то ни было», – требует мужчина.

Также удалось установить его данные, захватчиком оказался Леван Зурабишвили.

Он также потребовал снизить годовую ставку по банковским кредитам до 7%, уменьшить цены на лекарства и поднять пенсии.

Судя по состоянию мужчины на видео, он возможно находится под действием алкоголя или наркотиков.

Как мы уже рассказывали ранее, в Слободском районе Харькова прогремел взрыв. В результате мужчине ампутировало руку. Полиция уже задержала мужчину, который взорвал гранату.