Кандидат в президенты США Джо Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах, определился, кого назначит на пост госсекретаря США. Об этом со ссылкой на источники сообщил The Hill. По словам бывшего чиновника из администрации експрезидента США Барака Обамы, на пост главы внешнеполитического ведомства претендует «дипломат-ветеран и давний союзник Байдена» Тони Блинкен. Ожидается, что имя кандидата объявят на следующей неделе, пишет The Hill.
К этому фаворитом на эту должность считалась ексрадник по национальной безопасности при администрации Обамы и бывший полпред в ООН Сьюзан Райс. Однако Байден решил отказаться от ее кандидатуры за давнего конфликта между Райс и республиканцами в Сенате Конгресса США. При этом бывшая советница все еще может занять другую должность в команде нового президента. Напомним, Twitter передаст аккаунт президента США Байдена в день инаугурации.