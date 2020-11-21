Молодого легкоатлета Николая Багача похоронят сегодня, 21 ноября, в 13:15, на Северном кладбище Киева. Как уже сообщал «Главком», известный украинский легкоатлет, толкатель ядра Николай Богач внезапно ушел из жизни в ночь с 19 на 20 ноября. Ему было всего 27 лет. Причины смерти не разглашаются, но известно, что 19 ноября вечером Николай провел полноценную тренировку. Броварское издание «Трибуна» сообщает, что ночью в Броварах на улице Киевской (напротив дома №247) одному из водителей стало плохо. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Свидетели сообщили, что быстрая на место вызова приехала через 30 минут. Все это время первую домедицинскую помощь пострадавшему пытались оказать прохожие. Но спасти человека не удалось. Позже оказалось, что умершим был Николай Богач. Богач занимался толканием ядра, представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он — сын бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача. Федерация легкой атлетики Украины презентовала щемящая клип памяти умершего спортсмена.

Сегодня, 21 ноября, отцу Николая Александру Богачу исполняется 54 года. И вообще семья богачей — спортивная. Мама Николая — мастер спорта по плаванию. В свое время старшая сестра Оксана была призером первенств Украины среди юношей и юниоров по толканию ядра. А Миколина сестра двойняшка Юлия свое время получила мастера спорта по плаванию, была призером юниорского первенства Украины.

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