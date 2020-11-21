Президент Владимир Зеленский считает, что нужно строить новую Украину, не слушая старых политиков. Об этом говорится в видеообращении Зеленского к народу по случаю Дня Достоинства и Свободы. «Сегодня мы имеем не только помнить о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить важные уроки. Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым кресел. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкую построение действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знаковой исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями », — сказал президент. Вместе с тем, в Офисе президента напомнили, что от имени Зеленского, который находится в больнице с коронавируса, состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни. В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве был установлен корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

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