Долар може втратити до 20% своєї вартості в 2021 році. Причиною може стати поява вакцини від COVID-19 і відновлення світової економіки. Подробиці описані в статті Financial Times. Так, за прогнозами аналітиків Wall Street, з появою вакцини від коронавируса і через зростання впевненості в світової економіки, долар може подешевшати. Банки, які вже негативні прогнози щодо вартості долара в наступному році, погіршили очікувані показники на тлі появи нових клінічних випробувань. Уточнюється, що долар має високий попит за часів кризи як «гарант безпеки», так відбувалося під час перших спалахів коронавируса. Але відновлення економіки і впевненості на ринках дає можливість почати вдаватися до більш ризикованих кроків. Виходячи з цього, прогнози банків показують падіння долара до 20% в наступному році. Аналітики порівнюють очікувану ситуацію з тим, що відбувається в середині 2000-х, коли долар досяг падіння в 33% протягом кількох років. У той же час, попит на інші валюти на ринках, що розвиваються стрімко зростав, тому що інвестори йшли за низькими процентними ставками. Тенденцію зупинив світова криза в 2008 році. У Morgan Stanley, американському інвестиційному банку, очікують падіння індексу на 4% завдяки зростанню валют Норвегії, Швеції, Новій Зеландії та Австралії. За розрахунками аналітика компанії, євро буде коштувати 1,25 долара в кінці 2021 року. Як ми вже розповідали раніше, у МВФ з'явився ряд питань до антикорупційної реформи в Україні, які ставлять під загрозу отримання чергового траншу. А також, валовий внутрішній продукт (ВВП) України в III кварталі 2020 року продовжує своє падіння. При цьому, темпи падіння української економіки трохи сповільнилися.