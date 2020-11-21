21 листопада в Православної Церкви відзначають Собор Архістратига Михаїла — його шанують не тільки як головного небесного воєводу, а й як покровителя «войовничої Церкви». Як передає НАРОДНА ПРАВДА, святкування Собору Архістратига Михаїла було встановлено на початку IV століття на помісному Лаодикійському соборі за кілька років до першого Вселенського Собору. 35-м правилом Лаодикійського Собор засудив і відкинув єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу і затвердив православне їх шанування. Згідно з православним віровченням існує дев'ять ангельських чинів, починаючи від серафимів і херувіміф, закінчуючи архангелами і ангелами. Над ними усіма варто архангел Михаїл.

Михайлов день

У багатьох Михайло асоціюється зі Страшним судом, і не дарма, адже він повинен сповістити про настання цього дня і виконати роль грізного судді. Дату святкування — 21 листопада обрали не випадково. За юліанським календарем це 8 листопада, як відомо, «восьмий день», це день Страшного суду. Воїни вважають Михайла своїм покровителем, в той час як звичайні люди моляться архістратига про захист від бід і ворогів. Раніше Михайлов день відзначали з розмахом, бенкетували протягом тижня. До кінця листопада закінчувався збір урожаю, все льоху були заповнені харчами. Більш того, через тиждень після Михайлова дня починався Різдвяний піст.

Чого не можна робити на Михайлов день

Виконувати серйозну роботу: різати ножем, шити. Прийнято відмовлятися від будь-якої роботи по дому. Не можна лаятися. Важливо нікому не відмовляти в допомозі. Прийнято було паритися в лазні — відганяти від себе хвороби.

Погода на Михайлов день

Про сніжну зиму свідчив ранковий іній 21 листопада, про майбутні сильні морози — ясний день, про теплу зиму — багато жолудів на дубах, відлига віщував ранковий туман.

Архістратиг Михаїл вважається покровителем Києва

Тому йому зобразили на гербі української столиці (Київського воєводства) ще в 16 столітті. Нагадаємо, ім'я Михайло отримав при хрещенні онук Ярослава Мудрого-Святополк, який заклав Михайлівський собор в Києві. А заснування Михайлівського монастиря приписують першому київському митрополиту — Михайлу.