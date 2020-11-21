На коронавирус в Киеве за минувшие сутки заболели еще 1213 киевлян. 29 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. «Еще 1213 больных коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 сегодня в Киеве уже 57 807 », — сообщил Кличко. Заболели: 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 60 девочек от одного до 17 лет и 79 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 315, Соломьянському- 179, в Голосеевская и Подольском районах — по 114 случаев, — отметил мэр Киева. — Будьте осторожны! Не пренебрегайте своим здоровьем. Придерживайтесь элементарных правил! Берегите себя и тех, кто рядом! » — отметил Виталий Кличко. Напомним, за прошедшие сутки 20 ноября в Украине обнаружили 14580 новых больных коронавирус. Это на 5 больных больше, чем днем ранее (14575). Также за минувшие сутки на Covid-19 заболели 610 детей и 590 медработников. Были госпитализированы вчера 1761 человек. Из-за болезни умерли 215 пациентов, а выздоровели — 7989 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 71 949 (в том числе методом ПЦР — 45508, методом ИФА — 26441). За все время пандемии в Украине: заболело — 612 665 человек, выписаны — 282 313 человек, летальных случаев — 10813, проведения ПЦР-тестов — 4154333.