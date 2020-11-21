В день Достоинства и Свободы от имени президента Владимира Зеленского под памятным крестом, где во время Революции Достоинства погибли активисты Майдана, было установлено корзину с цветами. Таким образом Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни, находясь при этом на самоизоляции из-за инфицирования коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента Украины. «В День Достоинства и Свободы, 21 ноября состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени Президента Украины Владимира Зеленского», — сообщили в Офисе президента. Так, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве был установлен корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана. «В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижения достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинский, которые боролись за демократические ценности, права и свободы », — сказал Зеленский.

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