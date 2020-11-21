Представители бизнеса определили свои главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030, работа над разработкой которой сегодня продолжается.

«Национальная экономическая стратегия — это способ создать благоприятный бизнес-климат в стран и регионов. С начала года у представителей бизнеса состоялось несколько встреч, результатом которых стали проект «Национальной экономической стратегии» и «Экономический аудит Украина». Бизнес должен надежду, что этот документ будет финализирован и одобрен правительством как базовая экономическая стратегия Украины до 2030 года », — отметил владелец Укр-Китай Коммуникейшн Вячеслав Лысенко.

В свою очередь основатель одного из крупнейших ИТ-операторов Украины Intecracy group Юрий Сивицкий отметил, что в Национальной экономической стратегии нужно сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода, а после принятия документа внедрить эффективные й контрол ь над реализацией документа.

«Несомненный позитив появления этой стратегии — она объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. И важный момент, м и можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение — это нивелирует всю идею. Поэтому после внедрения этой дорожной карты смысл проводить постоянные сессии стратегирование, «сверять часы» — движемся мы в том направлении, которое заложили в начале », — считает Сивицкий.

О важности существования такой стратегии акцентировал и председатель ВОО Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе. По его словам представители Ассоциации в течение последних 3 месяцев участвуют в процессах подготовки стратегии Украины.

«Например, в рабочей группе« Верховенство права »предоставили предложения по имплементации законодательства по созданию БЭБ, и почти все они были отражены в документе. Сегодня, в период карантина, очень нужна именно пошаговая инструкция: что должно сделать правительство, чтобы экономика страны не скатилась назад так, что восстанавливать ее придется в течение многих лет, чтобы не потерять тот потенциал материальных и трудовых ресурсов, страна пока », — говорит Катамадзе.

Напомним, п резентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября. Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки «Национальной экономической стратегии 2030», которая будет представлена позже. С авдання правительства представить аудит и векторы экономического развития поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.