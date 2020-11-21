В январе-октябре текущего года российский «АвтоВАЗ» несмотря на запрет импорта российских авто в Украине, умудрился продать украинском почти 500 автомобилей Lada. Такие данные содержит статистику, которую публикует «Укравтопром» — украинская ассоциация автопроизводителей. Если же учитывать именно долю «Лады» на украинском автомобильном рынке, то после фактического эмбарго на автомобили из России, которую ввело правительство с начала 2020 года, позиции бренда из страны-агрессора осталась неизменными. Об этом говорится в материале «Главкома», Война проиграна. Украина пустила к себе российские автомобили.

Журналисты выяснили: никуда с украинского рынка российские машины не исчезли. К тому же постановление Кабмина, запрещающее импорт легковушек из России, прекращает свое действие уже 1 января 2021 года.

Если импорт автомобилей страны-агресоркы запрещено, возникает логичный вопрос: как они оказываются в автосалонах? Ответ на этот вопрос можно найти в статистике таможни. По данным таможенников, с 2019 года в Украину из России начали импортировать шасси для легковушек. Хотя ни в 2018-м, ни в 2017-м такого импорта не было вовсе.

Начали расти и объемы импорта других комплектующих. Если за весь 2018 в Украине растаможили российских кузовов примерно на миллион долларов, то за 10 месяцев этого года — уже почти на $ 4700000.

В целом в январе-октябре 2020-го в Украину из России завезли кузовов и шасси для легковых автомобилей примерно на $ 5300000. Это в 4,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. А если сравнивать с 2018-м, то объемы импорта выросли примерно ввосьмеро.

То есть фактически «АвтоВАЗ» обманул украинское правительство и вместо готовых автомобилей начал поставлять их частями, комплектующими, которые не попали под запрет, — кузовами и шасси. А уже в Украине, как принято говорить, к ним прикручивают колеса и отправляют в автосалоны.

Подробнее читайте здесь: Война проиграна. Украина пустила к себе российские автомобили