Европейские страны одна за другой усиливают карантин. Возможно, такие меры в недалеком будущем будут приняты и в Украине. Весной одни остались без заработка, в других уровень доходов резко упал. Если будет новый локдаун, ситуация может повториться. Как подготовиться к локдауну, чтобы пережить остановку экономики не так болезненно? Эксперты говорят, что правильнее было бы извлечь урок еще весной и постепенно создавать «подушку безопасности» сразу после ослабления ограничений. Но тогда вряд ли кто-то думал, что локдаун может повториться. Однако пока ограничения не такие сильные, как весной, не поздно подготовиться к возможному усилению карантина и сейчас. Предлагаем пять главных принципов экономии, чтобы пережить локдаун.

1. Сократите расходы

Даже если ваша работа может продолжаться дистанционно и вы не ожидаете проблем с заработком при локдауну, от потери прибыли полностью или частично не застрахован никто. Экономическая активность во время карантина падает, и любые проекты могут остановиться. Если у вас нет сбережений, их нужно успеть сделать сейчас, чтобы под рукой была определенная сумма «на черный день». Как сэкономить, если откладывать деньги обычно не получается? Прежде всего пересмотрите структуру своих расходов. Разделите их на обязательные, желательные и необязательные. К обязательным отнесите минимально необходимый набор продуктов и услуг (например, оплата телефона), товаров первой необходимости (моющие средства и т.д.), выплаты по кредиту и др. От необязательных расходов нужно отказаться уже сейчас. Развлечения, вкусности, новая техника и одежда — это может подождать до лучших времен. Временно можно отказаться и от желаемых расходов. К ним, например, можно отнести некоторые расходы на транспорт (две-три остановки можно пройти пешком), подарки на дни рождения (в крайнем случае обойтись символическими). Возможно, удастся договориться с банком об отсрочке выплат по кредиту или частично не заплатить за коммунальные услуги (хотя все равно придется делать это позже). Пересмотрите свои привычки. Если вовремя выключать свет, перекрывать кран, пока чистишь зубы, меньше курить или болтать по телефону, тоже можно неплохо сэкономить. «Семьи будут дольше находиться дома и тратить больше электроэнергии, особенно зимой, как это происходит обычно каждый сезон. Поэтому стоит позаботиться об уменьшении расходов на электроэнергию. Можно сэкономить до 50% расходов, если установить двухзонный счетчик, «умные» розетки и LED-освещения, а также использовать энергоэффективную бытовую технику не ниже класса А или А +. Например, можно использовать ультратонкие керамические электрообогреватели, а для установки двухзонного счетчика заказать в интернете энергоэффективные наборы, в которые сразу входит услуга установки «под ключ». Такие счетчики тарифицируют электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 7:00, в два раза дешевле, чем днем », — комментирует эксперт по энергоэффективности YASNO Антон Ковалишин.

2. Кризис любит кэш

Сделайте минимально необходимый запас продовольствия и выведите в наличные часть денег с карты. Продуктовые магазины, видимо, не закроют даже во время самого жесткого локдауну, но перебои с поставками случаются. Наличные тоже может понадобиться. Например, в случае болезни, когда трудно выйти в магазин. Нужно учесть, что еще далеко не все службы доставки и продавцы готовы принимать деньги на карточку. Да и проблемы с банками возможны, хотя предыдущий локдаун банковская система прошла довольно стабильно, утверждают в НБУ. Расходы, связанные с покупкой долгосрочных товаров, лучше перенести на посткризисный период. В семье должен быть внутренний резерв хотя бы на трехмесячный период. Нужно иметь запас продуктов питания хотя бы на несколько дней в случае любого форс-мажора. «Кризис любит кэш. Поэтому если у вас лежат деньги в банке, их лучше убрать и держать дома. Да, это тоже риск, но, с другой стороны, это дает возможность не зависеть от каких-то административных действий государства », — говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

3. Позаботьтесь о комфортных условиях для удаленной работы

Многие офисные работники остается на удаленной работе еще с весны. Однако есть и такие предприятия, которые будут закрываться, если другого выхода уже не будет, в последний момент. Если ваш заработок напрямую зависит от возможности работать удаленно, позаботьтесь об организации такой работы заранее — независимо, наемный вы сотрудник или руководитель. Проверьте исправность техники (смартфон, ноутбук). Проверьте качество связи. Если вы решите переживать карантин в загородном доме (в селе), возможно, надо провести туда надежный интернет (во время весеннего локдауну интернет-провайдеры во многих регионах прекратили подключение новых абонентов. Такое может произойти и в случае введения новых ограничений. Найдите удобные инструменты для дистанционной работы и научитесь (научите коллектив) ими пользоваться заранее. Это не только мессенджеры и платформы для видеосвязи вроде Zoom или Google Meet, но и, например, инструменты для удаленного доступа к компьютеру (TeamViewer, Remote Desktop), платформы для электронного документооборота и тому подобное. Для тех, кто зарабатывает продажей, нелишне создать (или возродить забытые с весны) каналы дистанционной коммуникации с клиентами (группы в вайбери или инстаграми, интернет-страницы и т. Еще есть время поделиться этими контактами с клиентами. «Нужно уже сейчас понимать те требования и правила, касающиеся работы малого бизнеса. И не только потому, что этого требует государство. Во-первых, все исследования показывают, что покупатели, клиенты стараются избегать тех мест, где пренебрегают санитарными нормами и создают риски. Во-вторых, по опыту Польши могу сказать, что сейчас бизнес не просто закрывается, как весной. Он пытается найти какие-то компромиссные решения. Поэтому нужно изучить правила и подумать, как работать по новым правилам. Надо понимать, что это дистанцирование, такая форма работы, когда продавцы и покупатели не видят друг друга, будут актуальны еще год, а может, и больше. Если карантин объявят не сейчас, то его объявят позже, и в этих условиях нужно найти возможность работать. Поэтому если вы еще не организовали доставку вашей продукции и возможности дистанционно работать с вашими клиентами, то вы должны сделать это как можно быстрее. Обязательно наладим онлайн-оплату, поскольку это тоже помогает сохранить клиентуру. Если клиенты не смогут физически прийти к вам, они хотя бы найти вас в интернете и оплатить свои заказы. Если кто-то планировал выйти на международные площадки, то это тоже можно сделать именно сейчас », — советует Надежда Бедричук, член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса, исполнительный директор Украинской ассоциации прямых продаж.

4. Возможность заработать и перспективы

Если во время усиления карантина ваши доходы падают, подумайте о дополнительном заработке. Например, в такое время особенно нужными становятся службы доставки, услуги такси. Несколько часов работы вечером или в выходные могут поправить ваше материальное положение, пострадавшего во время карантина. Если же ваша профессия не позволяет достаточно зарабатывать весь этот год, это повод задуматься о смене деятельности. Многие эксперты сегодня говорят о том, что тенденции на рынке труда, проявившиеся в связи с коронавируса, сохранятся еще как минимум год, а то и больше. «Каждой семье нужен« резервный фонд ». Если это семья с детьми, то он должен быть в размере хотя бы 6 месяцев покрытия расходов. И этот резервный фонд как раз в таких ситуациях и нужно использовать. Потому что во время карантина кто-то может недополучать прибыли, а кто-то его вообще потеряет. Плюс вообще нужно смотреть, будет ли прибыль, скажем, через 6 месяцев. Потому что такие индустрии, как, например, туризм, могут восстанавливаться намного дольше. Тем, у кого резервного фонда нет, теперь придется активно искать все возможные варианты подработки », — говорит Любомир Остапов, основатель социальной проекта« Семейный бюджет ».

5. Оставайтесь людьми

Как показывает наша история, в тяжелые времена украинцы обычно активнее, чем обычно, начинают помогать тем, кто попал в беду. Сегодня в Украине тоже много тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Несмотря на режим строгой экономии, который нужно «включить» сейчас, не отказывайте в помощи тем, кто рядом и кому хуже, чем вам. Но нужно четко определить для себя ту сумму, которую вы можете одолжить или отдать безвозвратно без ущерба для своей семьи.

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