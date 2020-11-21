Депутат Київської міської ради VIII скликання від Деснянського району Києва, округ №27. Посада: Голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Депутатська фракція «Солідарність». Біографія, сім'я, хобі Народилася 13 травня 1978 р Варва Чернігівської області. Чоловік — Дмитро Мельник. У сім'ї двоє дітей: дочка Іванна і син Матвій. Освіта

У 1993 році закінчила 9 класів київської середньої школи №264,

У 1995 р — український гуманітарний ліцей Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

1995-2000 рр. — Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кваліфікації «магістр міжнародних відносин» і «перекладач німецької мови».

2000-2004 рр. — аспірантура Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Г. Шевченка, кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики.

2001-2004 рр. — післядипломна освіта в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на-Одері, Німеччина), диплом магістра європейської політики за фахом «Культурологія». Стажувалася в Посольстві України в ФРН (2002 г.) І в Бундестазі (2003-2004 рр).

У 2004 році захистила дисертацію, отримала ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

Трудова діяльність

2000-2002 рр. — менеджер в ТОВ «Північна Інвестиційна Група».

2005-2015 рр. — помічник-консультант Віталія Кличка з політичних і соціальних питань, президент благодійної організації «Фонд братів Кличків».

2013-2014 рр. — помічник народного депутата Віталія Кличка у Верховній Раді України.

З 1 вересня 2014 р — заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань.

З жовтня 2017 р знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.

Суспільна діяльність

2008-2014 рр. — депутат Київської міської ради VI скликання від «Блоку Віталія Кличка», секретар постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту.

З 2010 року — член партії «УДАР Віталія Кличка», секретар фракції в Київраді.

2014-2015 рр. — депутат Київської міської ради VII скликання від партії «УДАР Віталія Кличка», секретар постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

З березня 2017 р — куратор реалізації електронних петицій в сфері заборони знищення історичних пам'яток у Києві.

компромат Згідно з результатами «Рейтингу взаємодії депутатів з виборцями», який склала фракція «Солідарність», Ганна Старостенко знаходиться в аутсайдерах. Ганна Старостенко заважала повернути в комунальну власність дитячий сад на вул. Пушкінській і відстоювала інтереси забудовника. Анну Старостенко називали причетною до знищення столичного Театру пластичної драми (пантоміми) на Печерську. Декларація У 2018 році , згідно з декларацією, накопичення у Анни Старостенко відсутні. Загальний дохід склав 631 тис грн (21 тис грн — зарплата, 10 тис грн — соціальна матеріальна допомога, і 600 тис грн були взяті в борг). З нерухомого майна Ганні Старостенко належить квартира в Києві, у неї є автомобіль Volvo XC60. посилання Громадська приймальня: пр-т. Маяковського, 26 (063) 725-84-71 Електронна пошта: [email protected] Офіційна сторінка на сайті КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/starostenko Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/starostenkodesnanka/ Звіт депутата за 2018 рік.