У Москві 20 листопада в квартирі будинку на Можайському шосе жорстоко вбили 14-річну школярку. Інцидент підтвердив СК російської столиці, як передає «Комсомольська правда», в жорстокому вбивстві школярки підозрюють її 17-річного хлопця. Передбачуваний вбивця викинувся з вікна багатоповерхівки, в якій жила його дівчина, в ніч на 19 листопада, попередньо, після скоєння злочину. Згідно з попередніми даними, вбиту звали Віра С. Вона жила в Москві з бабусею і батьком. Вбивство сталося, коли тато дівчинки поїхав у відрядження, а літня жінка лежала в лікарні. Тіло неповнолітньої з множинними ножовими пораненнями близько 14:00 знайшов сусід. Дівчина лежала на ліжку абсолютно голою. Труп ймовірного вбивці виявив мешканець багатоповерхівки, коли вийшов покурити на балкон.Лічность хлопця вже встановлена, він навчався в коледжі. З убитої вони познайомилися в загальній компанії. За попередніми даними, кілька тижнів у них був роман, але школярка приховувала відносини від друзів. Що саме сталося в ніч убивства, поки незрозуміло. Як ми вже розповідали раніше, житель Курахово в Донецькій області, жорстоко вбив свою трирічну дочку. А в одному з селищ Бериславського району Херсонської області сталася страшна трагедія. 21-річний хлопець вбив свого батька