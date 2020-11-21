У німецькому місті Ессен затримано лікаря університетської клініки, який підозрюється в умисному вбивстві двох пацієнтів з COVID-19 . Подробиці повідомляє прес-служба місцевих правоохоронних органів. Лікар університетської клініки Ессена був затриманий 18 листопада. Поліція підозрює, що медик навмисно і протизаконно вводив тяжкохворим пацієнтам медикаменти на останній стадії їх життя, які привели до негайної смерті. В результаті дій лікаря померли двоє чоловіків 47 і 50 років. Вони померли 13 і 17 листопада. Пацієнти проходили лікування у підозрюваного і перебували на момент введення препаратів «в дуже критичному стані». Місцева поліція вже створила комісію з розслідування вбивства, медик поміщений в місця попереднього ув'язнення. Лікар працював в установі з лютого 2020 року. Він уже дав свідчення у одній з смертей, заявивши, що своїми діями хотів припинити «страждання пацієнта і його рідних». Як ми вже розповідали раніше, в Туреччині влада країни ввела комендантську годину через зростання захворюваності коронавірусів. При цьому, іноземним громадянам його дозволили не дотримуватися. Тим часом, в Україні можуть розгорнути госпіталі для пацієнтів з COVID-19 на базі санаторіїв. Дану ініціативу почнуть реалізовувати в найближчі тижні.