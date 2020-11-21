Суд приговорил 33-летнего россиянина, которого называли последователем Синей Бороды, к 10 годам лишения свободы за убийство. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в районном суде Харькова. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 115 УК Украины ( «Умышленное убийство»). Однако приговор в законную силу еще не вступил. Апелляционный суд получил жалобы на приговор от подсудимого, от его адвоката и от прокуратуры. Как выяснило издание, он знакомился с Эскортницы, дарил им подарки и устраивал поездки за границу, после чего бил и пытал их, а также насильно удерживал в доме. «Он вырывал мне ресницы, бил головой об пол, стены. Все было в крови, я теряла сознание. Он пытался ломать мне ноги, прыгая на них. Сломал мне ключицу и два ребра. Лупил по ушам так, что на одно ухо я даже потеряла слух на несколько месяцев », — поделилась одна из жертв. «Комсомольская правда» нашла как минимум пять пострадавших от действий петербуржца. Еще одну девушку — 21-летнюю порноактрису — он забил до смерти в ванной после совместного «отдыха». Мужчину объявили в розыск в России, после чего он бежал в Украину, где убил еще одну женщину — жительницу города Сумы. Ее тело, завернутое в ковер, нашли в квартире россиянина. Отмечается, что после отбытия наказания в Украине преступника ждет следствие и в России, где против него также возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии. Издание уточняет, что отец осужденного работал в МВД России, а затем открыл крупную фирму юридических консультаций, а его мать — владелица компании элитных вин. Их сын был менеджером в нефтегазовой компании, но вскоре уволился.