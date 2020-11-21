Невозможно на следующий день после «карантина выходного дня» увидеть уменьшение количество заболевших, для этого необходимо минимум две недели при условии полного его соблюдения. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. «Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие карантин выходного дня — это уже второй выходной, который он будет действовать. На прошлых выходных соблюдения карантина выходного дня было так себе, мы видели многочисленные остановки работы предприятий общественного питания или фитнес центров с стороны Национальной полиции. Для нас важно выполнить все правила и соблюсти все правила, именно карантина выходного дня », — отметил министр. По его словам, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий — жизненная необходимость. «Согласно нашим расчетам мы можем остановить и стабилизировать ситуацию, остановить распространение болезни и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины или аптеки, и вы проводите эту субботу-воскресенье с семьей, никуда не выходя, максимум выйти на улицу просто прогуляться, то таким образом мы рассчитываем на уменьшение контактов и, как следствие, уменьшение количества заболевших. Невозможно на следующий день после карантина увидеть соответствующее уменьшение болезни, результат мы ожидаем минимум через две недели после действительно проведенного карантина выходного дня, после соблюдения всех ограничений, установленных в государстве. Хочу подчеркнуть, что все ограничения — это жизненная необходимость », — добавил Степанов. Напомним, за прошедшие сутки 20 ноября в Украине обнаружили 14580 новых больных коронавирус. Это на 5 больных больше, чем днем ранее (14575). Также за минувшие сутки на Covid-19 заболели 610 детей и 590 медработников. Были госпитализированы вчера 1761 человек. Из-за болезни умерли 215 пациентов, а выздоровели — 7989 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 71 949 (в том числе методом ПЦР — 45508, методом ИФА — 26441). За все время пандемии в Украине: заболело — 612 665 человек, выписаны — 282 313 человек, летальных случаев — 10813, проведения ПЦР-тестов — 4154333.