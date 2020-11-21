Молебен и возложение цветов у храма архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ состоялись на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Об этом сообщает Укринформ. Мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших героев, проводятся этого дня во многих городах Украины. Погибшие в 2013-2014 годах герои вошли к мемориалу борцов за украинскую независимость — Небесной Сотни. 105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни. Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор — быть частью Европы.

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21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник установлен Указом Президента от 13 ноября 2014 в честь начала этого дня двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Вместе с тем, в Офисе президента напомнили, что от имени Зеленского, который находится в больнице с коронавируса, состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни. В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве был установлен корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана. Напомним, Зеленский записал видеообращение ко всему украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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