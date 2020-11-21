Власти Торонто 23 ноября введет 28-дневный локдаун в связи с резким ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Даг Форд. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить наихудший сценарий развития событий. Форд отметил, что такие меры коснутся и региона Пил, который находится рядом с Торонто. Новые ограничения предусматривают полное закрытие спортивных и центров досуга, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания могут продавать еду только на вынос. На улице могут собираться группы не более десяти человек, таким же количеством ограничена одноразовое число прихожан в религиозных учреждениях, на похоронах и на свадьбах. Школы, аптеки и продуктовые магазины будут открыты, а торговые центры и другие магазины должны перейти на доставку товаров или позволить их забирать покупателям после онлайн-покупок с улицы. Жителям Торонто рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу и не общаться с родными и друзьями. Нарушителям карантина грозит штраф.

18 ноября Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа заражений на коронавирус за неделю. Так, число заразившихся во всем мире выросло на 3977223. Количество случаев с летальным исходом составила 59699.

Напомним, за прошедшие сутки 20 ноября в Украине обнаружили 14580 новых больных коронавирус. Это на 5 больных больше, чем днем ранее (14575). Также за минувшие сутки на Covid-19 заболели 610 детей и 590 медработников. Были госпитализированы вчера 1761 человек. Из-за болезни умерли 215 пациентов, а выздоровели — 7989 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 71 949 (в том числе методом ПЦР — 45508, методом ИФА — 26441). За все время пандемии в Украине: заболело — 612 665 человек, выписаны — 282 313 человек, летальных случаев — 10813, проведения ПЦР-тестов — 4154333. Как сообщалось, компания Vyzr Technologies, базирующаяся в Торонто, создала BioVyzr — щит, который покрывает лицо владельца и защищает от капель и патогенов.