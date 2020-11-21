Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента, если те, не решат вопрос с Конституционным судом.

В интервью «Главкому» Гетманцев отметил, что поддерживаю позицию в случае очищения власти, если он не является действенным.

«Ничего плохого в роспуска Рады нет, что это очищение власти, и люди смогут решить, кому из депутатов оставаться, а кому идти. Это прекрасная вещь, никому она не вредит. Опять же, это решение должно быть принято исключительно на основании Конституции, если есть основания для роспуска Рады. Если парламент является недейственным, то президент должен его распустить. Во фракции есть дискуссия. Очевидно, что нет единой позиции, я это не отрицаю », — отметил политик.

Напомним, что Зеленский допустил роспуске Рады, если не будет найден выход из кризиса вокруг КСУ.

Известно, что Назка сих пор не может проверять декларации чиновников, поскольку Агентство лишено таких полномочий вследствие решения Конституционного суда от 27 октября. В Назка отмечают, что е-декларирования — не единственное, что остановилось в результате скандального решения КСУ.

Ранее в Назка заявили, что решить вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, не изменив решение Конституционного суда Украины (КСУ), невозможно. Таким образом агентство отреагировало на письмо президента Группы государств против коррупции (GRECO) Марины Мрчела и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио к спикеру Верховной Рады Дмитрия Разумкова о последствиях недавнего решения Конституционного суда.

Накануне представитель президента в Конституционном суде Украины заявил, что прекращение полномочий судей Конституционного суда являются единственными возможным выходом из сложившейся ситуации, несмотря на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции.

Напомним, Венецианская комиссия и организация Совета Европы по антиконституционного мониторинга GRECO считают недопустимым применение неконституционных мер для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного суда Украины.

Как сообщал «Главком», президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признав его решение о декларировании «ничтожным».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента Владимира Зеленского с предложением роспуска суда имеет признаки конституционного переворота.

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в уголовных процессах Бюро, которые были остановлены из-за решения Конституционного суда, фигурируют и сами судьи КСУ.