Антона Желепа — підозрюваного у скоєнні смертельної аварії на Столичному шосе під Києвом, відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури, посилаючись на рішення Шевченківського райсуду Києва. Відзначається, що Антон Желепа вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за ДТП з тяжкими наслідками. Також його 7 разів притягували до адміністративної відповідальності за керування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тому Шевченківський райсуд Києва підтримав позицію прокуратури і задовольнив клопотання в повному обсязі. Відзначимо, що Желепа визнав, що знаходився за кермом в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. На суді він відмовився від адвоката зі словами: «А що тут захищати?». Нагадаємо, 12 липня на Старообухівській трасі в 5 км від Києва нетверезий водій Mercedes ML їхав в сторону Києва і намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter, однак, не розрахувавши дистанції, зачепив мікроавтобус, після чого кросовер початок водити по дорозі. В результаті ДТП загинули батько з матір'ю, дівчинка 8 років і 10-річний хлопчик. Раніше ми повідомляли про стан дитини, який вижив в смертельному ДТП на Столичному шосе під Києвом. Тим часом, Володимир Зеленський анонсував посилення покарання для п'яних водіїв.