В Беларуси в воскресенье, 22 ноября, состоится Марш против фашизма. Об этом сообщает Нехта Live. Всех желающих призывают встретиться у подъездов и отправиться к точке собрание всех домов квартала, которую каждый район выберет самостоятельно. Там участники протестов встретятся около 13:00, чтобы общим маршем отправиться районом. Ожидается, что митинг не продлится долго. Белорусам говорят звать с собой на протесты соседей и участвовать в марша из областных городов и поселков. В Беларусь 9 августа прошла выборах президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Александра Лукашенко, который единолично руководит страной 26 последних лет. После массовых фальсификаций на выборах по всей стране начались протесты и забастовки — они продолжаются уже более трех месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных. По словам лидера протестов Светланы Тихановськои, с начала протестов в Беларуси убили восемь человек. Силовики применяли против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, их жестоко били. 23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. Церемония инаугурации прошла тайно. Большинство стран не признали Лукашенко переизбран президентом Беларуси. 5 ноября истек срок его полномочий.