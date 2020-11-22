В г.. Калуш Ивано-Франковской области правоохранители оштрафовали ритуальное бюро, которое открыли на выходных из-за похорон человека. Об этом в Facebook сообщил предприниматель Юрий Кузь. Он пояснил, что 21 ноября вынуждены были открыть ритуальное бюро, поскольку женщина, которая потеряла родного человека об этом попросила. Купив необходимые для похорон вещи женщина поехала, однако продавец осталась внутри ритуального бюро. Тогда туда зашли правоохранители и оштрафовали предпринимателя. В Украине с 14 ноября ввели «карантин выходного дня», ограничения будут действовать на выходных до конца ноября. Введение карантина выходного дня вызвало возмущение и протесты предпринимателей, отдельные компании уже анонсировали массовые увольнения. Планировалось, что такой карантин должен действовать в Украине минимум три выходных подряд. Напомним, что начиная с 21 ноября, вступил в силу закон о введении штрафов за пребывание в транспорте и общественных зданиях без одетых средств индивидуальной защиты. К слову, уменьшение количества больных можно зафиксировать через две недели после «карантина выходного дня», — Степанов. Напомним, за прошедшие сутки 20 ноября в Украине обнаружили 14580 новых больных коронавирус. Это на 5 больных больше, чем днем ранее (14575).