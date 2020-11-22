Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в субботу сформировала новый состав Васильковской и Фастовского городских территориальных избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс служба ЦИК. «Комиссия сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области в связи с досрочным прекращением Киевским окружным административным судом 15 ноября 2020 полномочий всего состава этой комиссии», — говорится в сообщении. Отмечается, что, кроме того, сформирован новый состав Фастовского городского ТИК Фастовского района Киевской области в связи с ее досрочным прекращением полномочий. «Новый состав указанных комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК — в количестве 17 человек, Фастовского городского ТИК — 14 человек», — сообщили в ЦИК. Напомним, сегодня в Украине состоится второй тур местных выборов, в 11 городах Украины будут выбирать мэров.