По мнению ексзаступника министра экономики Павла Кухта, только для поддержки предпринимателей в случае введения в Украине локдауну понадобится 20000000000 гривен. В интервью каналу «Украина 24» бывший чиновник также сообщил, что таких денег у государства нету. «Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в области, по которым бьет локдаун — это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на пределе, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты », — пояснил он. Кухта назвал единственным выходом из ситуации быстрое разблокирования программы МВФ и получения финансирования от него. «Но там время идет не на дни, а на часы, и, кажется, это время потеряно. К концу декабря мы физически не успеем. Думаю, что раньше января, при лучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем », — добавил он. 19 ноября по итогам встречи с премьер-министром городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. В частности, рассматриваются даты начала локдауну на несколько недель с 10-15 декабря или с 20-25 декабря. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что более жесткий карантин требовать, когда суточный прирост новых случаев covid-19 превысит 30 000. Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что подготовка к жесткому карантина действительно ведется, однако дату введения локдауну не уточнил. Как сообщалось ранее, бывший министр Тимофей Милованов (заместителем которого был Кухта) высказался за дополнительную эмиссию гривны в случае локдауну. Вчера стало известно, что Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.