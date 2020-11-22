Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, как вчера, 21 ноября встретил день рождения в больнице. Соответствующий пост он сделал у себя на странице в Facebook. «Для меня это был очень интересный год с неожиданными сюжетными поворотами. И вот, впервые в жизни, встречаю день рождения в больнице. Довольно неожиданно, но сегодня (21 ноября) был хороший день и я точно его запомню! Две недели интенсивной работы на расстоянии от Офиса позволили посмотреть на многие вещи свежим взглядом. Я уверен, что мы на правильном пути и нам все удастся. и хотя количество испытаний, свалившихся на всех нас за этот год, беспрецедентная, у меня нет никаких сомнений в том, что все будет хорошо », — уверяет Ермак. В то же время он рассказал, что его жизненный путь в этом году был не простым. «На меня никогда не выливались такие тонны грязи, как в этом году, когда я начал заниматься политикой. Несмотря на это я совсем не потерял драйва и уверенности, потому что с нами идет большое количество прекрасных и светлых людей. Благодарен президенту за то возможность, какую он дал нашей команде. Если кто еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию. Я очень счастлив, что родился именно в этой стране. И, несмотря на все сложности в судьбе Украины, понимаю, что у нас всех появился исторический шанс. Это произошло после революций и повторилось сейчас после того, как к власти пришел президент Зеленский », — пишет Андрей Ермак. Он также добавил, что впереди у страны еще много работы. «У нас еще много работы впереди — нам надо укреплять экономику, укреплять независимость, защищать нашу страну, вернуть наши территории и наших людей и никогда больше не позволить никому ничего забирать у нас», — заявил Ермак. Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак вслед за Зеленским пошел на самоизоляцию. 9 ноября он также получил положительный тест на коронавирус.