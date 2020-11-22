В Украина 2020 года супруги для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 27 лет стажа. При средней зарплате и указанной «нормы» по количеству отработанных лет можно рассчитывать на пенсию в размере около 2,7 тыс. Грн. Согласно закону «Об общеобязательном пенсионном страховании», размер пенсии исчисляется по формуле: средняя зарплата за три года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты до средней. Сейчас средняя зарплата за три года составляет около 10 тыс. Грн. Так, с 27 годами стажа можно рассчитывать на 2,7 тыс. Грн пенсии, пишет Obozrevatel. Коэффициент замещения зарплаты пенсией будет на уровне 27%. Также стоит отметить, что чем больше стаж, тем выше выплату можно получить. Например, при 35 годах размер пенсии составит уже 3,5 тыс. Грн (при условии, что размер зарплаты будет на уровне средней). Какие пенсии получают украинцы:

Киев — 4676 грн;

Винницкая область — 2848 грн;

Волынская область — 2841 грн;

Днепропетровская область — 3860 грн;

Донецкая область — 4428 грн;

Житомирская область — 2948 грн;

Закарпатская область — 2693 грн;

Запорожская область — 3597 грн;

Ивано-Франковская область — 2909 грн;

Киевская область — 3456 грн;

Кировоградская область — 3000 грн;

Луганская область — 4098 грн;

Львовская область — 3086 грн;

Николаевская область — 3155 грн;

Одесская область — 3225 грн;

Полтавская область — 3321 грн;

Ровенская область — 2826 грн;

Сумская область — 3057 грн;

Тернопольская область — 2619 грн;

Харьковская область — 3455 грн;

Херсонская область — 2909 грн;

Хмельницкая область — 2839 грн;

Черкасская область — 3017 грн;

Черниговская область — 2695 грн;

Черновицкая область — 3031 грн.

Отметим, размер заработной пенсии зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах — Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии. Напомним, часть пенсионеров не получит выплату до 65 лет. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское государство не сможет выплачивать пенсии своим гражданам через 15 лет, поскольку работоспособность населения падает. К слову, дефицит Пенсионного фонда за девять месяцев составил более 17 млрд грн. Ранее сообщалось, что в 2021 году минимальная пенсия вырастет на 165 гривен. Также сообщалось, что Министерство социальной политики Украины разработало календарь повышение пенсий.