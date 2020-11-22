Пандемия Covid-19, которая в этом году привела мировую экономику к глубокой рецессии, и усилия, необходимые для подкрепления экономического отскока в 2021 году, были главными в повестке дня в первый день саммита G20, пишет Reuters. «Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить доступный и равный доступ к вакцинам для всех людей, отвечает обязательствам членов стимулировать инновации. Мы признаем роль широкой иммунизации как мирового общественного блага », — говорится в проекте коммюнике G20. Отмечается, что двойные кризиса пандемии, неравномерное и неуверенное глобальное восстановление экономик доминировали в первый день двухдневного саммита G20. По проекту коммюнике, руководители 20 крупнейших экономик мира во второй день саммита, в воскресенье, пообещают заплатить за справедливое распределение вакцин, препаратов и тестов против Covid-19, чтобы бедные страны не остались без внимания, и расширить для них возможности облегчения долга. Они пообещали продолжать использовать все имеющиеся инструменты политики столько, сколько это необходимо для защиты жизни, рабочих мест и доходов, и призвали многосторонние банки развития усилить свои усилия, чтобы помочь странам разрешить кризис.