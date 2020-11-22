С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них — 988 взрывов, а также 1369 очередей и выстрелов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. В частности, за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня. Из них примерно 90% произошли в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции. Кроме того, в Луганской области наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого. Напомним, в четверг, 19 ноября, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, ранен военный. Ранее 16 ноября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе погиб украинский десантник.