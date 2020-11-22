Цена одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции производства американской фармкомпании Moderna будет колебаться от $ 25 до $ 37. Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в интервью Die Welt. По его словам, конечная стоимость будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику. «Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного на Covid-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальном прибыли », — пояснил Бансель. Руководитель Moderna отметил, что сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставках препарата в Европу. «Мы хотим поставлять Европу и ведем конструктивные переговоры», — сказал Бансель. Он подчеркнул, что до подписания договора на поставку вакцины осталось несколько дней. По его словам, одним из ключевых моментов переговоров является плата за резервирование вакцины. До конца года компания намерена произвести 20 млн доз, часть от этого объема будет доступна в Европе. Напомним, что Pfizer и BioNTech запросили ускоренную регистрацию вакцины от Covid-19. Отметим, американская корпорация назвала стоимость своей вакцины от коронавируса. К слову, вакцина Pfizer назвала примерную стоимость для ЕС. Также, AstraZeneca на финальной стадии разработки лекарств против коронавируса. Кроме того, США помогут Украине приобрести вакцину от Covid-19. Напомним, Франция планирует вакцинацию населения от Covid-19 в январе 2021. Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина получит первую вакцину от коронавируса. К слову, 9 ноября компании Pfizer и BioNTech объявили о том, что их вакцина продемонстрировала эффективность в более 90% на финальном этапе испытаний. Существенным минусом вакцины условия ее хранения, ведь необходимы специальные холодильные установки с температурой более 70 градусов по Цельсию. 16 ноября американская компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины-кандидата от Covid-19 составляет 94,5%. Ожидается, что вакцина Moderna не будет доступна за пределами США до следующего года. В ВОЗ считают, что надо вакцинировать 70% населения планеты, чтобы преодолеть Covid-19.