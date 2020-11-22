В воскресенье, 22 ноября, в большинстве областей Украины будет без осадков. Небольшой мокрый снег будет идти только в восточной и северо-восточной части — Сумах, Харькове, Луганске. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Температура ночью от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза. Днем 0-6 градусов тепла, на востоке страны 1-3 градуса мороза.

В Киеве в воскресенье осадков не ожидается. Температура ночью 0 …- 2 градуса, днем +1 … + 3 градуса.