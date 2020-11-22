Наблюдатели сети «Опора» фиксируют нарушения при обустройстве участков для голосования в городе Ровно, где сегодня проходит второй тур выборов мэра. Так, на большой избирательном участке № 560964 (г.. Ровно, ул. Киевская, 12Б, детский сад № 38, музыкальный зал) кабинок для голосования всего — 4, а стационарных ящиков — 5. На большой избирательном участке № 560989 (г. Ровно, ул.Фабричная, 7 (детско-юношеская спортивная школа №4, спортивный зал) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 — переносные. Кстати, сама же участок обустроена не в спортивном зале, а в холле. При этом требования к обустройству помещений для голосования, в частности п. 5-6 ст. 62 Избирательного кодекса Украины предусмотрено, что помещения для голосования должно быть оборудовано достаточным количеством кабин для тайного голосования. Для малых избирательных участков количество таких кабин должна быть не менее двух, для средних — не менее четырех, для больших — не менее шести. Каждый избирательный участок обеспечивается необходимым количеством избирательных ящиков — стационарных (больших) и переносных (малых). Для голосования используются избирательные ящики, изготовленные из прозрачного материала по размерам, установленным Центральной избирательной комиссией. Малый избирательный участок должен иметь не менее двух стационарных избирательных ящиков, средняя — не менее четырех стационарных избирательных ящиков, большой — не менее шести стационарных избирательных ящиков. Каждый избирательный участок должен иметь не менее двух переносных избирательных ящиков. Как сообщалось ранее, за пост городского председателя Ровно соревнуются представитель «Европейской солидарности» Александр Третьяк и выдвиженец партии «Ровно вместе» Виктор Шаркизян.