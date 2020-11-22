Члены городской территориальной избирательной комиссии Славянске утром обнаружили отсутствие в сейфе печати ТИК. Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», соответствующая информацияпоширилась в соцсетях. Наблюдатели выясняли обстоятельства дела у представителей полиции и заместителя председателя ТИК. Заместитель председателя Славянской ТВК Илья Милевич рассказал, что утром не мог связаться по телефону с председателем комиссии Надеждой Петровой, она появилась на участке с большим опозданием. «По состоянию на 8:30 печать комиссии в сейфе отсутствовала. В связи с этим мы пытались связаться по телефону с председателем комиссии Надеждой Петровой, голова на звонки не отвечает. Я не знаю, что происходит, поскольку ответственным за сохранность печати является голова. Я лично предоставил заявление на 102, вызвал полицию для того, чтобы они определяли, где находится печать. Позже прошла одна из членкинь комиссии, сообщил, что печать находится в соседнем кабинете, по ее словам, именно там оставила печать голова. Сейчас, через 2,5 часа появилась голова с печатью, положила ее в сейф, а не опечатала его, оставила ключ и ушла », — сказал Милевич. Старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина сообщила, что полиция выясняет подробности происшествия. «Утром 22 ноября на номер 102 поступило сообщение, что в Славянской городской ТИК исчезла печать. На месте событий работает полиция, проводится проверка данного факта, информацию внесены в Единый учета сообщений », — отметила она. Ранее сообщалось о том, что полиция открыла три уголовных производства в связи с нарушениями избирательного процесса в "день тишины" накануне второго тура местных выборов в Украине.

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