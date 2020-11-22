По состоянию на 12:00 во втором туре местных выборов, происходящих в 11 городах, явка составила 9,7%. Об этом сообщает сеть «ОПОРА», которая занимается мониторингом выборов. Как сообщает «ОПОРА», для сравнения во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах этот же час составила 8,6%. Как сообщал «Главком», в 11 городах Украины сегодня проходит второй тур местных выборов. Граждане выбирают мэров в Днепре, Николаеве, Славянске, Львове и других городах. В минувшие выходные состоялся второй тур выборов глав сельских, поселковых и городских советов. На участки пришли 24% избирателей.

Для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время местных выборов привлекли около 10 000 правоохранителей.