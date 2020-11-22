Длительное ожидание результатов ПЦР-тестов, отсутствие лекарств в аптеках и компьютерная томография в сотне километров — с таким букетом проблем во время пандемии сталкиваются семейные врачи и их пациенты в небольших населенных пунктах. При этом ведущие инфекционисты и даже зарубежные медики теперь обвиняют семейным врачам неправильное лечение своих пациентов: безосновательное назначение антибиотиков, не только не помогает, но и время ухудшает состояние больного, у которого коронавирус. Но мало кто из таких комментаторов представляет, в каких условиях приходится работать семейной медицине на периферии. Что не только в селах, но даже в некоторых районных центрах, возможности сделать анализ на Сovid-19 нет. Там просто отсутствуют лаборатории, способные не только проводить исследования ПЦР-исследования, но и другие необходимые анализы, широко доступны жителям больших городов. «Делаем анализ на коронавирус по средам», — такое услышала читательница «Главкома» в одной с районных центральных больниц в 150 километрах от Киева. Ждать результата этого анализа придется еще минимум неделю. На тот момент болезнь может длиться уже третий-четвертый неделю и исследования на тот момент не имеет смысла. Врачи признают: если бы возможность тестирования в частной лаборатории и была, не каждый из их пациентов готов заплатить за него. Часто люди не способны покупать и дорогие лекарства. При этом парадокс: рядом с паникой и страхом перед Covid-19 наблюдается массовое пренебрежением мерами безопасности и … даже травлей медиков. Их часто обвиняют в «бешеных» заработках на эпидемии. Некоторые пациенты, например, убеждены, что из них намеренно «делают« ковидних », чтобы врачи получили дополнительные средства. Именно эта экзотическая проблема не обошла лучшую семейную врача Украины 2019 Ирину Игната с Давыдовского объединенной территориальной общины, возле Львова. В начале эпидемии она сама переболела Сovid-19. В апреле село Давыдов даже закрывали на карантин. После этого местные обвинили врача в распространении болезни и нечестных заработках. «Главком» собрал показания и Ирины Игната, и других медиков из глубинки. Они описывают проблемы, с которыми сталкиваются семейные врачи в сельской местности во время пандемии.

Одни не верят в «ковид», в других — страх и паника

Врач Ирина Игната претерпела буллинг (травля) в апреле этого года. Медик сама переболела Covid-19. После того, как выздоровела, ехала в такси и поспорила с таксистом. Сделала ему замечание: попросила одеть маску. Водитель оказался ярым ковид-атеистом. «Сказал, что врачи подрабатывают результаты анализов (чтобы получить надбавки за работу с« ковиднимы »больными). Затем переспросил, я и врач, из-за которой закрыли село? Говорит, что я за это получила 200 тыс. Грн », — вспоминает Игната. По ее словам, подобная точка зрения во многих ее земляков.

Лучшая семейную врач Украины 2019 Ирина Игната

лечение вслепую

Малая врач в своей практике и другой пример: пациент был вынужден изменить свое мнение о болезни. Сначала мужчина отказывался надевать маску, даже когда заходил в больницу, категорически отрицал «ковид». Затем в него заболел отец. Мужчина пришел в больницу и признал, что ошибался. Впоследствии он и сам заболел, причем перенес болезнь тяжелее отца, хотя не пьет и не курит. Но теперь ситуация меняется. Большинство пациентов, которые обращаются к врачу, откровенно паникуют из-за страха заболеть именно на Covid-19. Люди почувствовали опасность, когда увидели, что беда не далеко по телевизору, а уже по соседству. О панике говорят и другие врачи из сел и городков. Медики свидетельствуют: отдельные пациенты, понимая, что помощь может не прийти вовремя, скупают в аптеках лекарства, сами себе назначают рентгены и компьютерную томографию, для этого они готовы ехать в больших городов, где за исследования нужно заплатить около 1 тыс. Грн, что составляет почти половину от пенсии. «Реально страшно. Люди покупают домой все. И таблетки, и уколы, даже кислородные баллоны. Потому что инфекционные отделения загружены », — рассказала« Главкому »семейная врач Надежда Маскис из поселка Березовка, что на Черкасщине. При этом специалист признает: не все необходимые препараты, которые она выписывает, у местных аптеках, а если нужно пациенту пройти компьютерную томографию, приходится отправляться в областной центр. Бывает, что пациенты сами себе назначают лечение и через неделю после этого появляются к врачу уже «залеченных». А есть и такие, кто игнорирует просьбы от врачей консультироваться в телефонном режиме, приезжают в больницы, «чтобы послушали». Есть примеры, когда пациент скрывает положительный ПЦР-тест, чем подвергает опасности других пациентов, которые стоят в очередях в больнице и самого врача.

Но не самая большая беда сельской медицины — ситуация с ПЦР-тестированием и поздним получением результатов этих анализов. Если в Давыдовского объединенной территориальной общине проблем нет — во Львов всего 15 км, то в отдаленных районах Черкасской и Днепропетровской дела с этим совсем плохи. «Раньше биоматериал возили два раза в неделю в лабораторию, сейчас три раза в неделю — понедельник, среда, пятница. Ранее на результат теста мы ждали неделю, или более, сейчас 2-3 дня », — делится улучшениями врач Вадим Угнич с Покровской территориальной общины. Он настаивает: сейчас гораздо ситуация лучше, чем раньше. На замечание, что даже при этих условиях один тест могут делать неделю, разводит руками: «Другого выхода нет. Мы же живем в 150 км от областного центра, от Днепра ». Однако опрошенные «Главкомом» врачи отмечают, что на всех уровнях стараются максимально ускорить процесс, а результаты исследования вообще приходят на телефон. «Вокруг нас есть три объединенные территориальные общины. Есть машина, которая их объезжает, собирает биоматериал и едет в Черкассы », — рассказывает принцип работы Надежда Маскис с Катеринополя, что за 130 километрах от Черкасс. Но проблема ПЦР-диагностики — лишь вершина айсберга. Пандемия обнаружила, что в глубинке, даже в районных центрах, не представляется возможным проводить другие лабораторные исследования, которые могли бы, например, подсказать врачу, назначать пациенту антибиотик или нет. «Лечение происходит за состоянием пациента. Мы не имеем возможности сделать бактериологический тест, выявить пневмококк. Поэтому лечим антибиотиками », — признается врач Вадим Угнич. Медик не скрывает: чтобы спасти людей, приходится принимать решения «на ходу», опираясь на знание «хроники» пациента, которого он ведет десятки лет. «Если видим, что без антибиотиков рискованно его везти, назначаем их отчасти еще до рентгена», — признает Угнич. «Например, у человека хронический бронхит. И здесь появились симптомы Covid-19. Различить сразу, или это пошло обострение бронхита, или это вирусная атака, невозможно. Нельзя сказать, что я белая и пушистая. Бывают разные ситуации », — говорит и врач Надежда Маскис. На замечание о том, что инфекционисты и реаниматологи из ведущих клиник жалуются на проблемы, когда «ковидний» пациент принимал антибиотики «профилактически», медик замечает: «Литература пишет, что в 35 — 40% случаев к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Так если человек не выздоровела в течение 6-10 дней, вероятно, у нее есть показания для антибактериальной терапии ». Напомним, в интервью «Главкому» израильский реаниматолог Борис Брыль отметил, что в случае такого вирусного заболевания как Covid-19 «бактериальная пневмония очень редко присоединяется — всего лишь в около 7% пациентов». В свою очередь, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко с трибуны Верховной Рады констатирует: потребление антибиотиков в течение 2020 выросло почти в 40 раз по некоторым группам. Особенно подчеркивает тех, которые свободно продаются в аптеках, их можно купить без назначения врача. И украинские врачи на местах сетуют на нехватку информации и инструкций относительно того, как действовать в различных случаях. «Протоколы лечения« ковиднои »инфекции есть. Но протоколы лечения «ковиднои» инфекции при сахарном диабете первого типа нет. Лечение бронхиальной астмой и «ковидну» инфекцию также нет. Я молчу уже о больных с онкологией, когда при ревматоидном полиартрите человек получает химиотерапию », — отмечает Надежда Маскис.

В больницах уже нет мест

Все врачи говорят и о проблеме госпитализации тяжелых «ковидних» больных, или пациентов с подозрением. Мол, уже сейчас нигде нет мест. «Скорая» не приедет, пока семейный врач не выпишет электронное направление на госпитализацию, пока не договорится, пока не передаст ( «скорой») номер мобильного телефона врача, с которым договорился. Это абсурд », — делится с« Главкомом »Ирина Игната.

Такие мобильные бригады, как в Сватово, что в Донецкой области, сформированы далеко не во всех небольших населенных пунктах. Поэтому семейным врачам приходится самостоятельно проводить ПЦР-тестирование (Фото: Общественное. Донбасс)

Семейный врач Вадим Угрич с Покровская (Фото: Сайт Покровской горсовета)

Медики в селах работают на грани истощения

«Сейчас сложно пациента положить в больницу. Если сатурация 90 — носом крутят. Еще большая проблема — пациенты, у которых еще не подтвержден диагноз коронавирусной болезни. Возможно сейчас стали быстрее делать тестирования, будет легче », — рассуждает врач из Покровского района Вадим Угнич. В основном пациентов из этого района отправляют в больницу в Никополь, где для одного «Коронавирусная» отделения доедналы еще два. Беременных женщин в случае выявления коронавирусной болезни, а также детей отправляют в больницу в областной центр, Днепр, добавляет семейная врач из Покровского района Зоя Ткаченко. Жалуются на невозможность найти место для тяжелых больных и Черкасской области. Ситуацию описывают так: «На 20 коек — 39 больных». «Все отвечают, что нет мест. Стучим во все инстанции, просишь за больного, как за родную мать, лишь бы взяли », — эмоционально рассказывает Надежда Маскис. При этом за работу с «ковиднимы» больными, в отличие от узких специалистов подавляющее большинство семейных врачей не получают 300% надбавку.В многих объединенных территориальных общинах не сформированы мобильные бригады, которые должны делать ПЦР-тесты. Например, в Давыдовского объединенной территориальной общине заявку в Национальную службу здоровья медики не подали за того, что в марте-апреле на начальном этапе эпидемии большого потока больных не было, поэтому не было необходимости. Сейчас ситуация изменилась, поэтому рассуждают, чтобы получить «ковидний» пакет. Есть мобильной бригады и в Катеринополе. Об этой проблеме «Главком» уже писал в материалеИменно поэтому целые районы не способны оперативно делать ПЦР-тесты. К таким, как уже ранее упоминалось, заезжают забирать биоматериал «по средам».

Все семейные врачи, с кем пообщался «Главком», жалуются на чрезмерную нагрузку, отсутствие полноценного отдыха. Каждый из них имеет декларации из примерно 2 тыс. Пациентов. Приходится работать сверхурочно, отвечать на сообщения в Viber и WhatsUp круглосуточно. Иногда количество врачей критически мала, приходится отказывать в приеме прямо сейчас, признает Ирина Игната.

Похожие объявления, как вот это из Житомирской области, присущие всем небольшим больницам. Администрация просит пациентов звонить к медикам только в случае неотложной необходимости. Причина — большая загруженность врачей

Врач Покровской объединенной территориальной Вадим Угнич приводит пример работы в своем населенном пункте. «В амбулатории поселка Рудник нас было четыре врача, сейчас двое. И это на 6 тыс. Населения. Кроме того, есть дежурство в неотложной помощи два-три раза в месяц. В центральной поликлинике есть чередование по выходным », — говорит врач.

Михаил Глуховский, «Главком»