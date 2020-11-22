Спецпроект «Главком а» «Письма из Луганска». Наша читательница, которая все годы войны живет в оккупированном Луганске, рассказывает о жизни за линией фронта: о том, как все начиналось, чем закончилось и можно еще что-то изменить … на языке оригинала Я могу сказать одну поразительную вещь. Есть пара кое-чего, что делать в «республике» выгодно. Вы удивлены? Но тем не менее. И одно из этого, внимание! Это рожать здесь. Удивлены? А чему удивляться. Одним из слоганов кандидата на пост «главы» «республики» Леонида Пасечника было «имеется коррупции в медицине». Хотя ещё до этого призыва с коррупцией боролись все после 2014 года. Дошло до того, что эта борьба стала носит гротескный и вычурный характер. Но отбросы все эти сантименты сам процесс родов в «республике» стал абсолютно бесплатным. К 2014 года был список в роддом, який выходил в несколько тысяч гривен, и была негласная такса врачу от 100 долларов и выше в зависимости от щедрости счастливых родителей. Сейчас остался список с собой. И всё. И то, только то, чего нет по линии гуманитаркы. И никаких денег врачу. Никаких! Можно, по желанию, отблагодарить персонал. Но это настолько условно, что может быть вином или конфетами, а может быть и устным «спасибо». Знакомой делали кесарево. Как и в войны, искали врача, договаривались заранее. Врач был хорошим, и по знакомству никакого необходимого списка лекарств не написала — всё для таких вот «своих» по линии гуманитаркы нашлось было в наличии. Изыскалы то, чего Не было ни для кого больше. Другие — из простых — покупали всё по списку. Кесарево прошло без осложнений. Всё было совершенно в штатном режиме, и врач получил за свою работу в «ГОСУДАРСТВЕННОМ» перинатальном центре от пациентки 10000 рублей благодарности. Сказать по правде, это настолько мало, что можно было бы сказать, почти ничего. Чисто символическая благодарность за оказанную помощь от знакомых. Соседи по палате НЕ благодарила вовсе — у кого-то ни было денег, кто-то ни считал нужным. Персонал, кстати, а не настаивает ни на чём. Скорее, все паническы боятся провокаций. Люди за последние годы стали очень «умными» — каждый знает, куда пойти, куда позвонить, куда обратиться с жалобой. И персонал паническы боится уголовных преследований за такие вот конвертики от пациентов. И если до 2014 года кесарево «стоило» 300 американских долларов в конверте врачу и это даже не обсуждалось, то сейчас всё чисто по желанию. Дочь знакомой рожала в 2015 году. Я спросила, как она отблагодарила врача. И моя знакомая совершенно искренне удивилась: «Отблагодарила? И не думала этого делать — врач на работе, как и я ». Но зная, что моя знакомая такая же, как и врач, бюджетницам, слышать это странно. Она-то за услуги в сфере образования берёт по негласной такс и помогает только тем, кто ей платит. Но врач, по её мнение, просто делает свою работу. И, надо сказать, сейчас в очень многих такая логика. Врачи Должны пациентам, а учителя — ученикам. Все Должны работать бесплатно и честно. Такая трактовка «республики». Вопрос другой, как эта работа оплачивается «государством». Но схема «бесплатно, как в СССР» за последние годы укоренилась довольно прочно. И сложно сказать, хорошо это или нет. Вероятно, для тех, кто рожает не так уж плохо.