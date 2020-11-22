Появились первые фотографии актера Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода, где он сейчас находится на карантине. Снимки опубликованы на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии. Митрополит Иоанн посетил СИЗО-3. Во время визита владыка отслужил молебен за больных в храме святителя Николая Чудотворца, расположенного в учреждении. После чего архиерей исповедовал и причастил осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Ефремов в Прессрелизы не упоминается, но его сфотографировали с митрополитом. Он в пиджаке и джинсах, а остальные заключенных в черных робах с выбритыми головами.

Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Актер должен провести 20 дней на карантине в белгородском СИЗО, прежде чем его отправят для отбывания наказания в ИК-4 для впервые осужденных. Глава областного управления службы исполнения наказаний рассказал, что Ефремов находится один в двухместной камере. Он сам попросил об этом, объяснив, что хочет выспаться и отдохнуть в тишине. Артист ни на что не жалуется, много читает, смотрит телевизор, у него также есть возможность звонить родным.

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, которому суд хотел дать 11 лет за смертельное ДТП. Еще перед оглашения приговора выступая в суде с последним словом, актер заявил, что «11 лет — смертный приговор» для него и он боится, что не доживет до окончания срока. Как сообщалось 15 августа, Михаил Ефремов письменно признал вину в ДТП. Напомним, российские артисты просят суд смягчить приговор Ефремову.